Advertising

NaPoLiconf22 : Studio Legale CdB Avvocati, studio legale operativo su tutto il territorio nazionale che offre consulenze ed è spec… - umchiricostudi1 : RT @NaPoLiconf22: Ugo Maria Chirico Co-founder e partner di CdB Avvocati Law Firm, parla di Napoli NPL Conference con la rivista 'Il Tabloi… - NaPoLiconf22 : Ugo Maria Chirico Co-founder e partner di CdB Avvocati Law Firm, parla di Napoli NPL Conference con la rivista 'Il… - NaPoLiconf22 : Napoli NPL Conference è un progetto a cura, anche, di Villa Vigoni, centro italo-tedesco per il dialogo europeo. Ne… - NaPoLiconf22 : @GazzettaForense è una delle riviste scientifiche più innovative e tecnologiche nel settore giuridico. Nata nel 20… -

Il Tabloid

Il prossimo 13 maggio l'Università degli Studi diospita la prima edizione dell'eventoConference. L'incontro intitolato "I crediti non performing: dalla cessione al recupero" si svolgerà dalla 9 del mattino fino alle 18 presso l'aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza. ...Presso l'aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Federico II disi terrà il 13 maggio la "Conference". L'evento, intitolato "I crediti non performing: dalla cessione al recupero", sarà per gli operatori del settore un modo per approfondire la conoscenza ... Napoli Npl conference 2022: si parla di crediti deteriorati all'Università Federico II Sergio Bommarito Fire Group, principale servicer indipendente di crediti deteriorati che fa capo al presidente Sergio Bommarito, ha chiuso il ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...