Milan, con Investcorp lo scouting non si ferma: caccia a nuovi colpi 'ad alto potenziale', c'è un'idea a centrocampo (Di martedì 3 maggio 2022) Il Milan di Investcorp inizia a prendere lentamente forma, con la trattativa per l'acquisto da Elliott che si sta concretizzando e che presto... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Ildiinizia a prendere lentamente forma, con la trattativa per l'acquisto da Elliott che si sta concretizzando e che presto...

Advertising

AntoVitiello : Theo #Hernandez è il giocatore di movimento più utilizzato dal #Milan in tutte le competizioni. Sempre prolifico e… - AndreaBricchi77 : Con l’evidenza televisiva (i fatti, non le seghe mentali) oggi il Milan avrebbe (almeno) 9 punti di vantaggio e lo… - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - LauraLupa10 : RT @RInfascelli: Quindi l’Inter fa 50 milioni con Pinamonti e Satriano, il Milan ha già vinto lo scudetto low cost, che bella la Juve di co… - fabio_sozzi : @AlfredoPedulla disse quello che annullo un goal regolarissimo di vieri nel 99 in un lazio milan con un fuorigioc… -