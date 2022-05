Meghan e Harry, la decisione è devastante: salta tutto – si parla già di “disastro” (Di martedì 3 maggio 2022) La cancellazione della serie animata Pearl da parte di Netflix rappresenterebbe un “autentico disastro” per Meghan e Harry, almeno stando a quanto affermato da un esperto reale. Come noto, la piattaforma di streaming ha dovuto fare i conti con un bilancio estremamente negativo negli ultimi tempi. I dati dello scorso mese hanno evidenziato un netto calo di abbonati (per la prima volta in un decennio, ndr) ed è per questo che Netflix ha deciso di correre ai ripari, operando anche dei tagli sulle spese. Tra i vari progetti che la piattaforma ha deciso di eliminare c’è anche Pearl, la serie animata realizzata dalla Archewell Productions e che vedeva Meghan Markle nel ruolo di produttrice esecutiva assieme a David Furnish, marito di Elton John. Ma di cosa parlava Pearl? La protagonista ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 maggio 2022) La cancellazione della serie animata Pearl da parte di Netflix rappresenterebbe un “autentico” per, almeno stando a quanto affermato da un esperto reale. Come noto, la piattaforma di streaming ha dovuto fare i conti con un bilancio estremamente negativo negli ultimi tempi. I dati dello scorso mese hanno evidenziato un netto calo di abbonati (per la prima volta in un decennio, ndr) ed è per questo che Netflix ha deciso di correre ai ripari, operando anche dei tagli sulle spese. Tra i vari progetti che la piattaforma ha deciso di eliminare c’è anche Pearl, la serie animata realizzata dalla Archewell Productions e che vedevaMarkle nel ruolo di produttrice esecutiva assieme a David Furnish, marito di Elton John. Ma di cosava Pearl? La protagonista ...

Advertising

zazoomblog : Meghan Markle rinnega Harry: “Ho odiato tutto in ogni secondo” - #Meghan #Markle #rinnega #Harry: - CHRISTINELEM007 : RT @VanityFairIt: Il «taglio» della serie scritta dalla moglie di Harry rientra tra le manovre della piattaforma di streaming per contenere… - VanityFairIt : Il «taglio» della serie scritta dalla moglie di Harry rientra tra le manovre della piattaforma di streaming per con… - tuquoquecutie : -Cara Delevingne e il body painting-> cucciola, dopo tight e tuba al matrimonio de Meghan e Harry il VUOTO -Kim&Pe… - scetticosutodo : @cla_mercury Sii, c'è ancora tempo, non ci sarà mai più un giubileo di platino. Ovviamente la regina, William, kate… -