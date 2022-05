La Pupa e il Secchione | spoiler ultima puntata | Giucas Casella ospite

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 3 maggio 2022) Questa sera, martedì 3 maggio 2022, andrà in onda l’de Lae il, il reality game condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Italia Uno. Nel corso dell’appuntamento odierno verrà proclamata la coppia vincitrice, che di fatto si porterà a casa il montepremi in palio, che quest’anno ammonta a 20 mila euro. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo la finalissima de Lae ilShow. Lae il, gli ospiti dell’Nel corso della serata odierna, su Italia Uno, andrà in onda la finalissima de Lae il2022: tra i vari ospiti ci sarà, che sarà il “Pupo per ...