Justin Bieber nella 'black list' Ferrari: non potrà più acquistarle, ecco il motivo (Di martedì 3 maggio 2022) Mai più una Ferrari per Justin Bieber. La casa di Maranello lo ha inserito nella sua 'black list'. Il motivo è molteplice. Bieber avrebbe parcheggiato la sua fiammante Ferrari 458 (acquistata nel 2015)... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022) Mai più unaper. La casa di Maranello lo ha inseritosua ''. Ilè molteplice.avrebbe parcheggiato la sua fiammante458 (acquistata nel 2015)...

sarettacm99 : justin bieber bandito dalla ferrari???? - simacosavuoi : justin bieber bannato dal cavallino rampante eh ma non sono la casa automobilistica migliore no - vantestuan : RT @Dr4couis: JUSTIN BIEBER NELLA BLACK LIST DELLA FERRARI NON HO MAI INSULTATO GLI ELKANN -