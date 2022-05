Jason Momoa, la catastrofe | Tre milioni di spettatori inferociti sulla sua strada (Di martedì 3 maggio 2022) Guai grossi per il suo film Aquaman 2, adesso che si è aperto il processo per diffamazione tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard. Due super stelle di Hollywood alle prese con una causa milionaria, e una petizione devastante. La vicenda risale al 2019 quando, l’attore americano di 58 anni ha chiesto un risarcimento per diffamazione di 50 milioni di dollari alla ex moglie Amber Heard, 36 anni. L’attrice scrisse un articolo pubblicato sul “Washington Post” nel quale accusava Depp di violenze domestiche. Un articolo con il quale la Heard avrebbe danneggiato la carriera e l’immagine di Depp. La catastrofe di Jason Momoa, adesso Aquaman 2 rischia di perdere una delle protagoniste Web SourceA distanza di tre anni, si è finalmente aperto il processo, iniziato lo scorso 12 aprile, al tribunale di Fairfax, in Virginia. ... Leggi su newstv (Di martedì 3 maggio 2022) Guai grossi per il suo film Aquaman 2, adesso che si è aperto il processo per diffamazione tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard. Due super stelle di Hollywood alle prese con una causa milionaria, e una petizione devastante. La vicenda risale al 2019 quando, l’attore americano di 58 anni ha chiesto un risarcimento per diffamazione di 50di dollari alla ex moglie Amber Heard, 36 anni. L’attrice scrisse un articolo pubblicato sul “Washington Post” nel quale accusava Depp di violenze domestiche. Un articolo con il quale la Heard avrebbe danneggiato la carriera e l’immagine di Depp. Ladi, adesso Aquaman 2 rischia di perdere una delle protagoniste Web SourceA distanza di tre anni, si è finalmente aperto il processo, iniziato lo scorso 12 aprile, al tribunale di Fairfax, in Virginia. ...

