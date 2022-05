Il neon, l’altro gas di Putin (Di martedì 3 maggio 2022) Da Mariupol al Donbass, le mire russe si spostano ora sulla zona delle acciaierie dove, come Putin chiaramente sa, dal frazionamento dell’aria si produce la metà del gas neon indispensabile per la produzione dell’elettronica e di autoveicoli. C’è quindi un nuovo gas, chiaramente non meno strategico del metano, sul quale il Presidente russo Putin spera di mettere preso le mani. Si tratta del neon, un gas nobile tipico per la sua incandescenza rossastra e presente in atmosfera in quantità più che ridotte, parliamo di circa lo 0.007%. La funzione di questo gas nobile e la sua importanza spiegano meglio di ogni altra analisi militare e geopolitica l’accanimento russo sul sud dell’Ucraina, dal Donbass a Mariupol, tracimato nel bombardamento a tappeto portato avanti da giorni sull’acciaieria Azovstal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Da Mariupol al Donbass, le mire russe si spostano ora sulla zona delle acciaierie dove, comechiaramente sa, dal frazionamento dell’aria si produce la metà del gasindispensabile per la produzione dell’elettronica e di autoveicoli. C’è quindi un nuovo gas, chiaramente non meno strategico del metano, sul quale il Presidente russospera di mettere preso le mani. Si tratta del, un gas nobile tipico per la sua incandescenza rossastra e presente in atmosfera in quantità più che ridotte, parliamo di circa lo 0.007%. La funzione di questo gas nobile e la sua importanza spiegano meglio di ogni altra analisi militare e geopolitica l’accanimento russo sul sud dell’Ucraina, dal Donbass a Mariupol, tracimato nel bombardamento a tappeto portato avanti da giorni sull’acciaieria Azovstal ...

