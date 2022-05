Il comizio di Lavrov e l’assurda pretesa di una par condicio dei nazismi (Di martedì 3 maggio 2022) Mi ha fatto un certo effetto ascoltare il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ripetere alla tv italiana quel che tv e giornali italiani ripetono già da mesi, a proposito dei «nazisti» ucraini e del «battaglione Azov», fino al più classico tra tutti i luoghi comuni dell’antisemitismo moderno – quello utilizzato per spiegare cosa ci farebbe un ebreo come Zelensky a capo dei nazisti – e cioè che anche Hitler sarebbe stato di origini ebraiche, a conferma del fatto che «i peggiori antisemiti sono gli ebrei». Intendiamoci, tutto si può contestare a queste affermazioni, ma non la coerenza: se oggi sono gli ucraini che minacciano la Russia e non vogliono la pace, non stupisce che ieri, secondo la stessa logica, fossero gli ebrei a perseguitarsi da soli. È una retorica semplice, che ormai dovremmo avere imparato a riconoscere, a forza di sentirla in ogni talk show: il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 maggio 2022) Mi ha fatto un certo effetto ascoltare il ministro degli Esteri russo, Sergej, ripetere alla tv italiana quel che tv e giornali italiani ripetono già da mesi, a proposito dei «nazisti» ucraini e del «battaglione Azov», fino al più classico tra tutti i luoghi comuni dell’antisemitismo moderno – quello utilizzato per spiegare cosa ci farebbe un ebreo come Zelensky a capo dei nazisti – e cioè che anche Hitler sarebbe stato di origini ebraiche, a conferma del fatto che «i peggiori antisemiti sono gli ebrei». Intendiamoci, tutto si può contestare a queste affermazioni, ma non la coerenza: se oggi sono gli ucraini che minacciano la Russia e non vogliono la pace, non stupisce che ieri, secondo la stessa logica, fossero gli ebrei a perseguitarsi da soli. È una retorica semplice, che ormai dovremmo avere imparato a riconoscere, a forza di sentirla in ogni talk show: il ...

