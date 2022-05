Advertising

melgae2013 : RT @Viglianesi_San: ? ACCADDE OGGI ?????? ??? Il 29 aprile 2018 il #Napoli perdeva lo #scudetto nell'albergo?? di Firenze. #FiorentinaNapoli… - Viglianesi_San : ? ACCADDE OGGI ?????? ??? Il 29 aprile 2018 il #Napoli perdeva lo #scudetto nell'albergo?? di Firenze.… -

Firenze Post

... completando a Tokyo lad'oro iniziata agli Europei di Berlino 2018 e ai Mondiali di Doha ... La tedesca torna al Golden Gala dopo il secondo posto della scorsa stagione ae soprattutto ...Impossibile dimenticare la 'partita persa in albergo a' ai tempi di Sarri (a proposito di dichiarazioni diventate meme), con ladi Giovanni Simeone e i sogni di gloria infranti ... Firenze: tripletta di eventi al Teatro Puccini con Niccolò Re, Gaia Nanni e Max Angioni Firenze – Tre spettacoli in due giorni al Teatro Puccini di Firenze: mercoledì 4 maggio alle 21.30 nel Laboratorio Puccini (il ridotto, alla sinistra della sala grande) andrà in scena Niccolò Re con ...Ha vinto il Livorno per 3-1, con tripletta di Vantaggiato, mentre per il Tau il gol è di Benedetti. La classifica dopo la 3ª giornata: Figline punti 4, Livorno 3, Tau 1. Domenica per la 4ª giornata si ...