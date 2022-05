Ferito da un colpo di una pistola, si aggravano le condizioni del 15enne (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Lotta tra la vita e la morte il 15enne di Francolise (Caserta) ricoverato ieri in rianimazione all’ospedale di Caserta dopo essere rimasto Ferito alla testa da un proiettile partito da una pistola che il papà deteneva legalmente in casa; le funzioni cerebrali sono quasi del tutto compromesse. L’adolescente la stava maneggiando nella sua stanza quando sarebbe partito il colpo, probabilmente in modo accidentale; gli inquirenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere e i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone non escludono però altre ipotesi, come quella del tentativo di suicidio o del gioco finito male. Il ragazzo era solo nella stanza, per cui nessuno ha visto cosa è effettivamente accaduto. Dalle testimonianze dei genitori, di parenti e conoscenti, non è emerso però una realtà ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Lotta tra la vita e la morte il 15enne di Francolise (Caserta) ricoverato ieri in rianimazione all’ospedale di Caserta dopo essere rimastoalla testa da un proiettile partito da unache il papà deteneva legalmente in casa; le funzioni cerebrali sono quasi del tutto compromesse. L’adolescente la stava maneggiando nella sua stanza quando sarebbe partito il, probabilmente in modo accidentale; gli inquirenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere e i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone non escludono però altre ipotesi, come quella del tentativo di suicidio o del gioco finito male. Il ragazzo era solo nella stanza, per cui nessuno ha visto cosa è effettivamente accaduto. Dalle testimonianze dei genitori, di parenti e conoscenti, non è emerso però una realtà ...

