Energia, Pirani (Uiltec): “Con rigassificatori governo va in direzione giusta, ma non basta” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Con il decreto Aiuti approvato “il governo sta andando nella giusta direzione, quella di garantire l’autonomia energetica del nostro Paese, attraverso una serie di provvedimenti che riguardano ad esempio i rigassificatori. Ovviamente non basta, occorre uno sforzo sul piano della ripresa delle estrazioni, sugli investimenti per le fonti rinnovabili, nello sviluppo quindi di tutte le opportunità del settore energetico, oltre ai solidi sostegni a famiglie e imprese per affrontare questa fase estremamente delicata”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, il sindacato dei lavoratori dell’Energia, del tessile e della chimica sulle ultime misure messe in campo dal governo per garantire ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Con il decreto Aiuti approvato “ilsta andando nella, quella di garantire l’autonomia energetica del nostro Paese, attraverso una serie di provvedimenti che riguardano ad esempio i. Ovviamente non, occorre uno sforzo sul piano della ripresa delle estrazioni, sugli investimenti per le fonti rinnovabili, nello sviluppo quindi di tutte le opportunità del settore energetico, oltre ai solidi sostegni a famiglie e imprese per affrontare questa fase estremamente delicata”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo, segretario generale della, il sindacato dei lavoratori dell’, del tessile e della chimica sulle ultime misure messe in campo dalper garantire ...

Advertising

TerrinoniL : Energia, Pirani (Uiltec): 'Con rigassificatori governo va in direzione giusta, ma non basta' - lifestyleblogit : Energia, Pirani (Uiltec): 'Con rigassificatori governo va in direzione giusta, ma non basta' - - StraNotizie : Energia, Pirani (Uiltec): 'Con rigassificatori governo va in direzione giusta, ma non basta' -