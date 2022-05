Draghi: 'Guerra grande sfida per Ue. Occorre accelerare l'integrazione' (Di martedì 3 maggio 2022) Questa mattina l'atteso intervento del premier italiano alla plenaria del Parlamento europeo. 'L'aggressione russa in Ucraina ha rimesso in discussione la pace in Europa. L'Italia è in prima linea per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 maggio 2022) Questa mattina l'atteso intervento del premier italiano alla plenaria del Parlamento europeo. 'L'aggressione russa in Ucraina ha rimesso in discussione la pace in Europa. L'Italia è in prima linea per ...

Advertising

Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - EnricoLetta : Bene #AssegnoEnergia per compensare i costi della guerra di #Putin. #Draghi tassa extraprofitti di multinazionali d… - SorryNs : RT @MMaXXprIIme: Un #Draghi che dà del bugiardo a #Lavrov è come dichiarare Guerra alla Russia. Questo tizio sta giocando con le nostre vit… - tobiamc : RT @dariodangelo91: 1/13 DIARIO DI GUERRA (GIORNO 69): IL RITORNO DI DRAGHI E L'ULTIMO PIANO DI PUTIN Nella prima conferenza post-guarigio… -