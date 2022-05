De Laurentiis paga un’altra cena, il Napoli festeggia (Di martedì 3 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis porta il Napoli a cena, questa volta volta si festeggia la qualificazione alla Champions League. La notizia viene lanciata da Sky, il club ha deciso di festeggiare il traguardo raggiunto con tre giornate di anticipo. La società su Twitter aveva già dimostrato tutto la sua soddisfazione per la qualificazione in Champions, beccandosi però le critiche aspre dei tifosi. Tra i sostenitori azzurri c’è il rammarico per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. È questo che fa rabbia e non il fatto di non averlo conquistato. Cosa che forse non si riesce a capire bene tra la società. Certo il traguardo della Champions League è importante e prestigioso, ma poi bisogna fare un calciomercato adeguato, altrimenti diventa tutto inutile, perché così si offuscano i sogni dei tifosi, ovvero ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 maggio 2022) Aurelio Deporta il, questa volta volta sila qualificazione alla Champions League. La notizia viene lanciata da Sky, il club ha deciso dire il traguardo raggiunto con tre giornate di anticipo. La società su Twitter aveva già dimostrato tutto la sua soddisfazione per la qualificazione in Champions, beccandosi però le critiche aspre dei tifosi. Tra i sostenitori azzurri c’è il rammarico per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. È questo che fa rabbia e non il fatto di non averlo conquistato. Cosa che forse non si riesce a capire bene tra la società. Certo il traguardo della Champions League è importante e prestigioso, ma poi bisogna fare un calciomercato adeguato, altrimenti diventa tutto inutile, perché così si offuscano i sogni dei tifosi, ovvero ...

