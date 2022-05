David di Donatello | i premi | Teresa Saponangelo miglior attrice non protagonista Scarpetta batte Servillo

(Di martedì 3 maggio 2022) Al via la 67esima edizione deidi. A condurre la cerimonia Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer . 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino e 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti ...

Ildicome miglior attore non protagonista è stato assegnato a Eduardo Scarpetta, per la sua interpretazione nel film ' Qui rido io '. Dedico il premio a Mario, mio padre, che ho ...Il primo premio della serata è per Teresa Saponangelo, che riceve così il suo primodi, alla sua prima ...È arrivato uno dei momenti più attesi del palinsesto televisivo italiano: questa sera, infatti, in diretta su Rai 1 sono stati consegnati i premi della 67esima edizione del David di Donatello. Alla ...È Swamy Rotolo la vincitrice del David di Donatello come migliore attrice protagonista. Swamy, 18 anni, si è aggiudicata il David per il film “A Chiara”, del regista Jonas Carpignano. «Voglio ...