ASCOLTI TV 2 MAGGIO 2022 | VINCE NERO A METÀ 22 | 2%+25 | 1% | SALE L’ISOLA 19% | REPORT 7 | 5% | MADE IN SUD 5 | 6% | INSINNA 27 | 4% | BONOLIS IN REPLICA 20 | 8% | FATTI VOSTRI SOPRA L’11%

(Di martedì 3 maggio 2022)TV 2· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3277 38.32PT – 8654 39.8724 – 3328 38.92PT – 8338 38.41 Tg1 Speciale – 817 16.30Tg1 – 1105 21.21UnoMattina – 764 17.17Storie Italiane (fino 10.55) – 753 17.45David di Donatello – 696 12.00È Sempre Mezzogiorno Menù – 1759 16.05Tg1 – 3273 25.47Oggi è un Altro Giorno – 1650 15.01Paradiso delle Signore (R) – 1548 17.66Tg1 – 1101 13.50Tg1 Economia – 1150 14.10Pres. Vita in Diretta – 1369 16.33Vita in Diretta – 1814 19.14L’Eredità – 2700 22.35L’Eredità – 4208 27.37Tg1 – 4983 26.15Soliti Ignoti – 4963 22.74– 4829 22.22 + 4401 25.10 2202 18.00 + 2043 20.44 462 19.44 + 370 19.56 3521 27.99 + 3240 31.53Via delle Storie + RaiNews – 747 8.19 + 220 4.94 Fascia 7-9 – 972 19.86Tg5 – 1127 21.72Mattino 5 News – 943 ...

Advertising

infoitcultura : Ilary Blasi perde gara ascolti tv del 2 maggio con l'Isola dei Famosi - blind_rhea : RT @frasidilauro: Dopo le prove Stripper ha registrato un incremento di circa +6000 ascolti su Spotify rispetto al giorno precedente, andan… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, lunedì 2 maggio 2022 - - ParliamoDiNews : Ascolti 2 maggio, quanto ha fatto la tredicesima de L’Isola dei Famosi #LIsoladeiFamosi #isoladeifamosi - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 2 maggio 2022, Nero a metà 23.4%, L’Isola dei Famosi 19% -

Carlo Conti conduce questa sera 3i David di Donatello . La premiazione è in onda su Rai1 ... Nel 2006 subentra ad Amadeus nella conduzione del quiz pre - serale campione diL'eredità. ......VIMODRONE (MI) Giardino Tre Fontanili 8'22 MELILLI (SR) Festival San Sebastiano 13'...prima di tutto di Matteo che ad un background legato ai grandi classici della canzone ...Intanto, nella puntata del 2 maggio de ‘L’Isola dei Famosi’ presentata appunto da Ilary Blasi, c’è stato anche un infortunio ai danni di un naufrago. 0 Facebook Ilary Blasi, scivolone in diretta: la ...L’ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 2 maggio, ha registrato 1.581.000 telespettatori. Il dato è in calo rispetto a quello di settimana scorsa, quando Raw registrò 1.614.000 ...