Ada Masali | arriva la nuova soap turca di Canale 5

Advertising

mgrosa77 : @StarsDancer21 Anche io ma sono gusti... Ma direi lo stesso dell' ultima serie che tanto mi ha fatto divertire e so… - EmanuelaRizzolo : RT @Giusepp77832399: Quanto mi mancano i giorni di Ada masali?? Aspettare i fragnam, le foto e i loro selfie settimanali?? #AdaMasali #PoyHa… - Giusepp77832399 : Quanto mi mancano i giorni di Ada masali?? Aspettare i fragnam, le foto e i loro selfie settimanali?? #AdaMasali… - farfallablu13 : ok dato che ho finito la 1 bölüm di ada masali voglio fare un po' di considerazioni: location stupenda, la puntata… - farfallablu13 : ah raga una cosa qualcuna di voi ha già visto ada masali e sa dirmi com'è? perché ho letto che mediaset la manderà… -

Leggilo.org

sarà la soap opera turca dell'estate 2022 di Canale 5. Con le sue 25 puntate allieterà i telespettatori italiani. Il post sui social dicono che ha già conquistato gran parte dei followers ...Si tratta di, che in Italia dovrebbe essere riadattata con il titolo di Racconto dall'Isola o Storia dell'Isola. Stando quanto riporta MediaTurkey.it la serie dovrebbe iniziare il 30 ... Ada Masali: anticipazioni sulla nuova serie turca di Canale 5 Quando esce Ada Masali su Canale 5 Quando esce Ada Masali su Canale 5 Scopriamo il nuovo titolo turco dell’estate 2022 in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo il successo di titoli come ...Ada Masali, insieme alla soap spagnola Un altro domani, andrà a sostituire Uomini e donne nel palinsesto estivo di Canale 5 ...