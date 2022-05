Accoltella il compagno della madre e aggredisce i carabinieri

(Di martedì 3 maggio 2022) AGI - Un 23enne romano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato daiCompagnia di Castel Gandolfo perché gravemente indiziato del tentato omicidio dele di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari avevano ricevuto la segnalazione di una violenta lite in un appartamento di una palazzina di via Carducci, a Ciampino: giunti sul posto, hanno trovato un uomo - romano di 51 anni anche lui noto alle forze dell'ordine - privo di sensi, steso sul pavimento, con evidenti ferite da taglio al torace, al collo e a un braccio e un vistoso ematoma alla testa. Il ferito è stato portato da un'ambulanza del 118, al Policlinico di Tor Vergata, dove è ricoverato in gravi condizioni, sebbene non in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione. Sin da ...

