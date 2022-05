Accesa la miccia di una guerra europea

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 3 maggio 2022) Quello a cui abbiamo assistito nelle ultimissime settimane, quanto allain Ucraina, è un drammatico chiarimento degli obiettivi e delle posizioni. La Russia ha fatto capire qual è il suo vero obiettivo: conquistare e prendere sotto controllo (con un’annessione diretta o attraverso una serie di governi fantoccio e pseudo-repubbliche) tutta la parte Est dell’Ucraina, da Nord a Sud, dalla Bielorussia alla Moldavia, con ciò che questo comporta in termini strategici ed economici. Basta pensare, per fare un solo esempio, ai 5 milioni di tonnellate di grano bloccati nei porti ucraini, ora occupati o assediati dai russi: una risorsa importante in meno per l’Ucraina, una leva internazionale in più per la Russia.