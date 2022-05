Aborto, Amazon si dice pronta a pagare le spese per le dipendenti: “Fino a 4.000 dollari se non disponibile entro 100 miglia” (Di martedì 3 maggio 2022) Amazon rimborserà i dipendenti degli Stati Uniti che viaggiano per “trattamenti medici non pericolosi per la vita”, inclusi gli aborti elettivi. Un messaggio al personale, secondo quanto riportato da Reuters – ha annunciato che l’azienda pagherà Fino a 4.000 dollari ogni anno di spese di viaggio per trattamenti medici non disponibili nelle vicinanze e ha annunciato piani che garantiscono l’accesso all’Aborto delle dipendenti. In controtendenza rispetto alle crescenti restrizioni a livello nazionale, la scelta aziendale arriva nelle ore in cui si diffonde la notizia che la Corte Suprema degli Stati Uniti intende votare per annullare la storica sentenza del 1973 Roe vs Wade, che garantisce il diritto all’Aborto negli Usa. I rimborsi entreranno in vigore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022)rimborserà idegli Stati Uniti che viaggiano per “trattamenti medici non pericolosi per la vita”, inclusi gli aborti elettivi. Un messaggio al personale, secondo quanto riportato da Reuters – ha annunciato che l’azienda pagheràa 4.000ogni anno didi viaggio per trattamenti medici non disponibili nelle vicinanze e ha annunciato piani che garantiscono l’accesso all’delle. In controtendenza rispetto alle crescenti restrizioni a livello nazionale, la scelta aziendale arriva nelle ore in cui si diffonde la notizia che la Corte Suprema degli Stati Uniti intende votare per annullare la storica sentenza del 1973 Roe vs Wade, che garantisce il diritto all’negli Usa. I rimborsi entreranno in vigore ...

Advertising

night_review : RT @gditom: La lotta contro Roe VS. Wade è decennale. Ma è il Texas che ha dato il via ai tentativi di erosione del diritto all'aborto, uno… - lawrence_wright : RT @gditom: La lotta contro Roe VS. Wade è decennale. Ma è il Texas che ha dato il via ai tentativi di erosione del diritto all'aborto, uno… - NRedizioni : RT @gditom: La lotta contro Roe VS. Wade è decennale. Ma è il Texas che ha dato il via ai tentativi di erosione del diritto all'aborto, uno… - us_insider : RT @gditom: La lotta contro Roe VS. Wade è decennale. Ma è il Texas che ha dato il via ai tentativi di erosione del diritto all'aborto, uno… - massimosideri : RT @massimosideri: Un dibattito non da anni Sessanta, ma da Paleolitico: Amazon contro Texas: pagherà le spese di viaggio per il diritto a… -