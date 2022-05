Una chiacchierata con un papà candidato (Di lunedì 2 maggio 2022) Ciro Di Francia, hai un retaggio culturale, sociale e politico importante. Fai un riassunto per i lettori? “Per qualche decennio sono stato impegnato nel sindacato e nell’associanismo, nell’Enam, ente di assistenza autogestito dal personale scolastico, soppresso senza giustificati motivi dal Governo Berlusconi nel 2010. Per anni mi sono confrontato con i diversi livelli istituzionali sulle Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 2 maggio 2022) Ciro Di Francia, hai un retaggio culturale, sociale e politico importante. Fai un riassunto per i lettori? “Per qualche decennio sono stato impegnato nel sindacato e nell’associanismo, nell’Enam, ente di assistenza autogestito dal personale scolastico, soppresso senza giustificati motivi dal Governo Berlusconi nel 2010. Per anni mi sono confrontato con i diversi livelli istituzionali sulle Il Blog di Giò.

Advertising

gregalegi : Paradossi social: un messaggio di massimo 280 caratteri per segnalare una chiacchierata di quasi 15 minuti su come… - thederryone : Mi hanno fatto andare in sede alle dieci del mattino per fare una chiacchierata di dieci minuti e dirmi che non san… - AlleracNicola : @UdoReger basterebbe provare a staccare internet,farsi na passeggiata, magari una chiacchierata con un rifugiato (u… - Alfonso39487669 : RT @3filetti: Cari responsabili Servizio Pubblico RAI: a quando una chiacchierata tra di voi per discutere e sistemare i vari Talks attualm… - frmas94 : Possiamo concordare un accesso in Day Service per una chiacchierata -