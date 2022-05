Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Abbattuti 10 droni e un caccia Kiev” (Di lunedì 2 maggio 2022) Le forze armate russe hanno rivendicato l’abbattimento di un Mig-29 ucraino durante una battaglia aerea nella regione orientale di Donetsk. Lo ha riferito il portavoce dell’esercito russo, Igor Konashenkov, citato dai media locali. Il portavoce ha aggiunto che le forze russe hanno anche distrutto due missili Tochka-U nella zona di Luhansk, un missile Smerch a Donetsk e 10 droni. Inoltre ha dichiarato che l’esercito ha colpito 38 siti militari in Ucraina, inclusi depositi di armi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Le forze armate russe hanno rivendicato l’abbattimento di un Mig-29 ucraino durante una battaglia aerea nella regione orientale di Donetsk. Lo ha riferito il portavoce dell’esercito russo, Igor Konashenkov, citato dai media locali. Il portavoce ha aggiunto che le forze russe hanno anche distrutto due missili Tochka-U nella zona di Luhansk, un missile Smerch a Donetsk e 10. Inoltre ha dichiarato che l’esercito ha colpito 38 siti militari in, inclusi depositi di armi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

