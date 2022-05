Ultime Notizie – Mourinho-Lazio, scintille dopo gol Acerbi (Di lunedì 2 maggio 2022) scintille tra José Mourinho e la Lazio. L’allenatore della Roma commenta il gol con cui i biancocelesti hanno vinto sul campo dello Spezia e i ‘cugini’ rispondono per le rime. Tutto comincia sabato sera nel finale di Spezia-Lazio: Acerbi, in posizione di fuorigioco non ravvisata da arbitro, guardalinee e Var, segna la rete del definitivo 3-4. “Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 anni dopo puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco. Ieri una squadra ha vinto così. Questo vuol dire qualcosa”, dice Mourinho dopo la gara pareggiata ieri dalla sua Roma per 0-0 contro il Bologna. Oggi la Lazio, con una lunga nota, replica. “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022)tra Josée la. L’allenatore della Roma commenta il gol con cui i biancocelesti hanno vinto sul campo dello Spezia e i ‘cugini’ rispondono per le rime. Tutto comincia sabato sera nel finale di Spezia-, in posizione di fuorigioco non ravvisata da arbitro, guardalinee e Var, segna la rete del definitivo 3-4. “Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 annipuoi ancora vincere con un gol in fuorigioco. Ieri una squadra ha vinto così. Questo vuol dire qualcosa”, dicela gara pareggiata ieri dalla sua Roma per 0-0 contro il Bologna. Oggi la, con una lunga nota, replica. “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue ...

