Truffa del finto nipote ai Castelli Romani: anziana raggirata e derubata, caccia alla banda (Di lunedì 2 maggio 2022) L’hanno prima chiamata al telefono con l’anonimo, poi si sono presentati fuori la sua abitazione. E non certo con le migliori intenzioni. Anzi, tutto il contrario. La tecnica è sempre la stessa, quella ormai conosciuta: il cellulare che squilla, dall’altra parte una voce rassicurante, poi quel sedicente nipote in difficoltà e la richiesta di ingenti somme di denaro. La tecnica del ‘finto nipote’ per Truffare gli anziani Vittima questa volta, a Genzano, ai Castelli Romani, un’anziana donna, classe 1930. Proprio lei sabato pomeriggio, poco prima delle 14, ha ricevuto una telefonata: sullo schermo nessun contatto registrato in rubrica, ma la voce ‘anonimo’. Dall’altra parte della cornetta un sedicente direttore delle Poste, che l’ha avvisata di un pacco in giacenza per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 maggio 2022) L’hanno prima chiamata al telefono con l’anonimo, poi si sono presentati fuori la sua abitazione. E non certo con le migliori intenzioni. Anzi, tutto il contrario. La tecnica è sempre la stessa, quella ormai conosciuta: il cellulare che squilla, dall’altra parte una voce rassicurante, poi quel sedicentein difficoltà e la richiesta di ingenti somme di denaro. La tecnica del ‘’ perre gli anziani Vittima questa volta, a Genzano, ai, un’donna, classe 1930. Proprio lei sabato pomeriggio, poco prima delle 14, ha ricevuto una telefonata: sullo schermo nessun contatto registrato in rubrica, ma la voce ‘anonimo’. Dall’altra parte della cornetta un sedicente direttore delle Poste, che l’ha avvisata di un pacco in giacenza per ...

RossettiGl : RT @IrineKuklina: Questo thread nasce dall'indignazione verso la truffa creata dalla TV Italiana che invita come ospiti i più spudorati pro… - ninoammutinato : RT @IrineKuklina: Questo thread nasce dall'indignazione verso la truffa creata dalla TV Italiana che invita come ospiti i più spudorati pro… - CorriereCitta : Truffa del finto nipote ai Castelli Romani: anziana raggirata e derubata, caccia alla banda - RenatoSavoia : RT @IrineKuklina: Questo thread nasce dall'indignazione verso la truffa creata dalla TV Italiana che invita come ospiti i più spudorati pro… - elios_skia : RT @IrineKuklina: Questo thread nasce dall'indignazione verso la truffa creata dalla TV Italiana che invita come ospiti i più spudorati pro… -