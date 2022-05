"Sono qui con un gruppo di persone che...": Joe Biden "inferiore" si auto-umilia in pubblico (Di lunedì 2 maggio 2022) Per attaccare Donald Trump e scherzare con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è di fatto auto-umiliato. Biden ha partecipato ieri primo maggio alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, primo presidente statunitense a farlo da sei anni. Nel 2020 e 2021 l'appuntamento non si è potuto svolgere a causa della pandemia e in precedenza il predecessore Trump aveva rifiutato di prendervi parte. "Immaginate se il mio predecessore fosse venuto a questa cena, quest'anno", ha detto Biden ai 2.600 presenti tra cui giornalisti, funzionari del governo e celebrità, "quello sarebbe davvero stato un Colpo di stato", ha ironizzato. Testando le proprie doti comiche, ha parlato anche delle critiche da lui affrontate in 15 mesi di mandato, lanciando frecciate a Trump, al partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Per attaccare Donald Trump e scherzare con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti Joesi è di fattoto.ha partecipato ieri primo maggio alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, primo presidente statunitense a farlo da sei anni. Nel 2020 e 2021 l'appuntamento non si è potuto svolgere a causa della pandemia e in precedenza il predecessore Trump aveva rifiutato di prendervi parte. "Immaginate se il mio predecessore fosse venuto a questa cena, quest'anno", ha dettoai 2.600 presenti tra cui giornalisti, funzionari del governo e celebrità, "quello sarebbe davvero stato un Colpo di stato", ha ironizzato. Testando le proprie doti comiche, ha parlato anche delle critiche da lui affrontate in 15 mesi di mandato, lanciando frecciate a Trump, al partito ...

