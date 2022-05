Liste d?attesa al Monaldi, il pasticcio dei call center: «Contattata 9 anni dopo» (Di lunedì 2 maggio 2022) Nove anni in lista di attesa. È questo il tempo trascorso prima che Rachele Birra, una 40enne napoletana, ricevesse la telefonata da parte dell?ospedale Monaldi. La donna che, nel 2013,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 maggio 2022) Novein lista di attesa. È questo il tempo trascorso prima che Rachele Birra, una 40enne napoletana, ricevesse la telefonata da parte dell?ospedale. La donna che, nel 2013,...

AnsaMarche : Sanità: Saltamartini,priorità liste attesa cardiologia bimbi. Governatore e Saltamartini incontrano ''Un battito d'… - odiosutel4 : il problema è che avevano le liste d’attesa piene e anche se stavo bene non me la sentivo di toglierlo e ora sto peggio ???? - zazoomblog : Primo maggio ambulatori aperti oggi in Lombardia per ridurre le liste d’attesa - #Primo #maggio #ambulatori… - grutli : RT @LetiziaMoratti: Visita all'@AsstSantiPaoloCarlo di #Milano per le prestazioni di diagnostica per immagini anche nei festivi e in setti… - TuttoSuMilano : RT @LetiziaMoratti: Visita all'@AsstSantiPaoloCarlo di #Milano per le prestazioni di diagnostica per immagini anche nei festivi e in setti… -