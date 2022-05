Le Guardie giurate in corteo a Roma per il rinnovo del contratto (Di lunedì 2 maggio 2022) AGI - Sono oltre 1500 le persone, perlopiù Guardie giurate, che stanno manifestando per le vie della Capitale in un corteo, organizzato da Cgil, Cisl e Uil - partito da piazza Esedra e che si concluderà a piazza Venezia - per protestare contro un contratto fermo da sette anni e condizioni di lavoro che, in assenza di controlli efficaci e di interlocutori pubblici qualificati, sono divenute oggettivamente insostenibili. Al corteo, che ha appena superato via Cavour, è passato anche il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte che ha espresso solidarietà alle Guardie giurate. "Basterebbe la necessità di un contratto decente e di uno Stato che funzioni per giustificare lo sciopero del 2 maggio, cui il Savip, con i suoi lavoratori, convintamente aderisce. Le ... Leggi su agi (Di lunedì 2 maggio 2022) AGI - Sono oltre 1500 le persone, perlopiù, che stanno manifestando per le vie della Capitale in un, organizzato da Cgil, Cisl e Uil - partito da piazza Esedra e che si concluderà a piazza Venezia - per protestare contro unfermo da sette anni e condizioni di lavoro che, in assenza di controlli efficaci e di interlocutori pubblici qualificati, sono divenute oggettivamente insostenibili. Al, che ha appena superato via Cavour, è passato anche il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte che ha espresso solidarietà alle. "Basterebbe la necessità di undecente e di uno Stato che funzioni per giustificare lo sciopero del 2 maggio, cui il Savip, con i suoi lavoratori, convintamente aderisce. Le ...

