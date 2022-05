Inter, Sacchi puntualizza: "Inzaghi gioca un buon calcio, ma italiano" (Di lunedì 2 maggio 2022) Sacchi è stato criticato dai tifosi Interisti per aver giudicato il gioco di Inzaghi anni 60 . A La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan ha voluto fare chiarezza: 'Allora, forse mi sono espresso male o non sono stato capito. L'Inter sta giocando un buon calcio italiano , che a livello ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 2 maggio 2022)è stato criticato dai tifosiisti per aver giudicato il gioco dianni 60 . A La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan ha voluto fare chiarezza: 'Allora, forse mi sono espresso male o non sono stato capito. L'stando un, che a livello ...

