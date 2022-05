Dl Carburanti, Cdm ha dato il via libera al testo: "Taglio delle accise fino all'8 luglio, Iva ridotta al 5% per il metano" (Di lunedì 2 maggio 2022) Tra i punti più salienti del provvedimento anche il monitoraggio anti - speculazioni del Garante dei prezzi che avvalerà della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 maggio 2022) Tra i punti più salienti del provvedimento anche il monitoraggio anti - speculazioni del Garante dei prezzi che avvalerà della ...

ItaliaOggi : Caro energia, ok del Cdm alla proroga all'8 luglio del taglio delle accise sui carburanti - ilfoglio_it : ?? Il Consiglio dei ministri convocato in mattinata ha approvato la proroga fino all'8 luglio del taglio delle accis… - MediasetTgcom24 : Dl Carburanti, Cdm ha dato il via libera al testo: 'Taglio delle accise fino all'8 luglio, Iva ridotta al 5% per il… - LiguriaNotizie : Via libera dal Cdm fino all’8 luglio sul taglio accise carburanti - repubblica : Cdm: ok alla proroga del taglio delle accise sui carburanti fino all'8 luglio. Entra anche il metano -