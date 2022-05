Decreto aiuti, ok in consiglio dei ministri. Il M5s non vota in polemica contro la norma che apre al termovalorizzatore a Roma (Di lunedì 2 maggio 2022) Il consiglio dei ministri ha approvato il Decreto aiuti ed energia. Al voto non ha preso parte il M5S, in dissenso sulla norma che riguarda i poteri del commissario per il Giubileo e,secondo il Movimento, apre alla realizzazione di un termovalorizzatore nella città di Roma. Il testo di circa 50 articoli comprende tra il resto l’estensione del bonus sociale per le bollette di energia elettrica e gas che diventa parzialmente ‘retroattivo’, con la possibilità di compensare le bollette già pagate con quelle future, aiuti per gli affitti e anche per i trasporti pubblici. Ci sono poi ulteriori velocizzazioni delle procedure autorizzative per gli impianti di energia da fonti rinnovabili e nomina di commissari straordinari per le opere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Ildeiha approvato iled energia. Al voto non ha preso parte il M5S, in dissenso sullache riguarda i poteri del commissario per il Giubileo e,secondo il Movimento,alla realizzazione di unnella città di. Il testo di circa 50 articoli comprende tra il resto l’estensione del bonus sociale per le bollette di energia elettrica e gas che diventa parzialmente ‘retroattivo’, con la possibilità di compensare le bollette già pagate con quelle future,per gli affitti e anche per i trasporti pubblici. Ci sono poi ulteriori velocizzazioni delle procedure autorizzative per gli impianti di energia da fonti rinnovabili e nomina di commissari straordinari per le opere ...

