Crocifissi distrutti e scritte sataniche | i baby vandali devastano una scuola e postano i video sui social

(Di lunedì 2 maggio 2022) Si sono introdotti in unamedia di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l'hannozzata , distruggendo alcunie danneggiando i muri di alcune aule con...

Si sono introdotti in una scuola media di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l'hanno vandalizzata, distruggendo alcuni crocifissi e danneggiando i muri di alcune aule con scritte sataniche e blasfeme, per poi postare sui social network i video delle scorribande. Un gruppo di minorenni, alcuni dei quali con meno di 14 anni, hanno distrutto alcuni crocifissi e danneggiando i muri di diverse aule con scritte sataniche e blasfeme, per poi postare sui social network i video.