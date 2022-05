A Napoli un appunto inedito di Giacomo Leopardi 16enne (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un manoscritto giovanile, inedito, di un Leopardi appena 16enne. Un ‘quadernetto’ formato da quattro mezzi fogli, ripiegati nel mezzo in modo da ottenere otto facciate, recanti una lunga e fitta lista alfabetica di autori antichi e tardo antichi (circa 160 i lemmi), ciascuno dei quali seguito da una serie di riferimenti numerici (oltre 550 nel complesso). E’ l’inedito intercettato nel fondo Leopardiano, conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli, da Marcello Andria e Paola Zito che ne hanno curato la pubblicazione per i tipi di Le Monnier Università. Il volume “Leopardi e Giuliano imperatore. Un appunto inedito dalle carte napoletane” presentato a Napoli alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un manoscritto giovanile,, di unappena. Un ‘quadernetto’ formato da quattro mezzi fogli, ripiegati nel mezzo in modo da ottenere otto facciate, recanti una lunga e fitta lista alfabetica di autori antichi e tardo antichi (circa 160 i lemmi), ciascuno dei quali seguito da una serie di riferimenti numerici (oltre 550 nel complesso). E’ l’intercettato nel fondoano, conservato alla Biblioteca Nazionale di, da Marcello Andria e Paola Zito che ne hanno curato la pubblicazione per i tipi di Le Monnier Università. Il volume “e Giuliano imperatore. Undalle carte napoletane” presentato aalla ...

