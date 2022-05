Bologna | Bonifazi | Lo 0-0 ci sta stretto | dobbiamo continuare con l' atteggiamento difensivo avuto finora

zazoomblog : Bologna Bonifazi: Lo 0-0 ci sta stretto dobbiamo continuare con latteggiamento difensivo avuto finora - #Bologna… - Pall_Gonfiato : #Bonifazi a #DAZN al termine della prima frazione di gara tra #Roma e #Bologna - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Bonifazi: 'Dobbiamo capitalizzare le occasioni in attacco' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Bonifazi: 'Dobbiamo capitalizzare le occasioni in attacco' - VoceGiallorossa : ??? @BfcOfficialPage, Bonifazi: 'Dobbiamo capitalizzare le occasioni. Ci sta stretto lo 0-0' #ASRoma… -

BolognaToday

(3 - 5 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel,; Kasius, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Mbaye, ...Allenatore: José Mourinho(3 - 5 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel,; Kasius, N. Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: José Mourinho (agg. di Claudio ... LIVE | Serie A, Roma-Bologna 0-0: Dominguez, Orsolini e Bonifazi dal 1’ ROMA BOLOGNA INTERVISTE – Tutte le dichiarazioni del rossoblù in occasione di Roma-Bologna, match valido per la 35a giornata di Serie A.All. José Mourinho BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. A disp.: Bardi, Kasius, Binks, Theate, De Silvestri, Viola ...