Sampdoria - Genoa 1 - 0 | Criscito sbaglia il rigore | Sabiri decide il derby

(Di sabato 30 aprile 2022) GENOVA - In un clima caldissimo e un'atmosfera fantastica, lasi aggiudica ildella Lanterna contro ilvincendo 1 - 0 grazie al gol dinel primo tempo e ad Audero , che ...

gippu1 : Accontentiamoci del fatto che Blessin sia il primo allenatore della storia del #Genoa a contenere tutte e cinque le… - nenano78 : RT @nenano78: After mercato 1 Inter 2 Lazio 3 Juventus 4 Milan 5 Roma 6 Napoli ?? 7 Atalanta 8 Fiorentina 9 Torino 10 Genoa 11 Sassuolo 12… - Uncanny_South : @skoda130sl Stai individuando Genova nel Genoa solamente? I tifosi della Sampdoria potrebbero restarci offesi. - ze_benjy : Serie A : la Sampdoria domine le Genoa dans le derby - lubacicce : RT @clubdoria46: #Sampdoria-#Genoa, era ora: finalmente è tornato il vero Marco #Giampaolo -

1 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:30 Universo Treviso - Virtus Bologna 76 - 113 CALCIO - SERIE A 15:00 Cagliari - Verona 1 - 2 15:00 Napoli - Sassuolo 6 - 1 18:001 - 0 20:45 ...... Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta* 55, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33,33, Cagliari 28, Salernitana** 25,25, ...La sconfitta del Genoa nel derby contro la Sampdoria e un nuovo insuccesso del Cagliari aprono infatti un cospicuo spiraglio per la formazione campana, che dopo stasera avrà anche una partita in meno ...Abdelhamid Sabiri è sicuramente l’uomo del momento in casa Sampdoria: con una sua rete ha chiuso la pratica Genoa nel derby dell’ultima giornata di campionato. Adesso anche le big si stanno accorgendo ...