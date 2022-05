Tecnica - Lynk & Co 01 | parte da una buona base

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 aprile 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della; Co 01. Il marchio e lo stile della carrozzeria sono interamente nuovi, ma la 01 non nasce dal foglio bianco. La piattaforma, il motore e il powertrain ibrido sono infatti quelli sviluppati per la Volvo XC40, visto che pure la Casa svedese, come la; Co, è di proprietà della Geely. Laè la Compact modular architecture (Cma), sviluppata congiuntamente dai tecnici svedesi e cinesi, che comprende un classico avantreno MacPherson nella sua forma più moderna, con il mozzo ruota che abbraccia gli ammortizzatori, una soluzione che garantisce una maggior resistenza alle sollecitazioni laterali. Il retrotreno, invece, segue lo schema multilink ...