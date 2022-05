Guida all' acquisto - Perché lei | Opel Mokka 1 2 Turbo 130 CV Eat8 GS Line

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 aprile 2022) Il tema è sempre quello delle Suv di segmento B e lalo interpreta a modo tutto suo. Conamenti scolpiti e sfacciati, che attirano gli sguardi, e misure giuste per la città. Con le ruote alte e, in questo caso, il cambio automatico a 8 rapporti a facilitare l'approccio nel traffico selvaggio della giungla urbana. Pur non potendo contare sull'elettrificazione leggera, il 1.2 tre cilindri da 131 cavalli ha brio più che sufficiente per farvi affrontare anche tragitti ben più corposi delle classiche commissioni cittadine: i viaggi, per capirci, non spaventano. Confort e abitabilità. Non è particolarmente arioso, l'abitacolo della: dietro, si avverte la mancanza di qualche centimetro per ginocchia (26 quelli a disposizione, in media), testa e spalle. Ci sono rivali che offrono qualcosa in più, da ...