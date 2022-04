Ultime Notizie Roma del 05-04-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 aprile 2022)dailynews radiogiornale dell’ascolto da Francesco Vitale presidente della commissione europea Ursula von der line e l’altro rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera Joseph murelle si recheranno a Chieve questa settimana per incontrare il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj prima della conferenza di Stanford Ucraina in programma sabato a Varsavia lo rende noto Il portavoce di coverline Eric mamer abbiamo esposto 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Berlino il segretario generale del ministero degli Affari Esteri l’ambasciatore Ettore sei qui ha convocato questa mattina la Farnesina somministrazione l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia sergej razzo per notificare di radici del Governo italiano di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l’ambasciata in ...