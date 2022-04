Jason Momoa attore e sceneggiatore per la serie tv Chief of War (Di martedì 5 aprile 2022) Jason Momoa Colpo grosso per Apple TV+: Jason Momoa scriverà, produrrà e interpreterà la serie TV drammatica 'Chief of War' , basata sulla storia delle Hawaii. La piattaforma di streaming ha deciso di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 aprile 2022)Colpo grosso per Apple TV+:scriverà, produrrà e interpreterà laTV drammatica 'of War' , basata sulla storia delle Hawaii. La piattaforma di streaming ha deciso di ...

