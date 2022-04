?L’energia cambia, l’Europa si adegui. Il punto di Clò, Urso, Monti e Termini? (Di martedì 5 aprile 2022) Una guerra a meno di 2 mila chilometri da Roma sta riscrivendo gli equilibri energetici globali. E allora tocca regolarsi di conseguenza, Europa in testa. Se potrà esistere a breve termine un Vecchio Continente libero dal gas della Russia si è parlato nel corso dell’evento online Quali politiche energetiche nel nuovo scenario internazionale? organizzato da Formiche.net, al quale hanno preso parte Alberto Clò, direttore della Rivista Energia, Adolfo Urso, presidente del Copasir, Nicola Monti, ceo di Edison, Valeria Termini, docente di Economia e regolazione dei mercati delL’energia a Roma Tre, con la moderazione del direttore di Formiche.net, Giorgio Rutelli. Alberto Clò non crede che, in poco tempo, l’Europa e l’Italia possano sganciarsi dalle forniture di Mosca. “La forza di Putin oggi in Europa, ... Leggi su formiche (Di martedì 5 aprile 2022) Una guerra a meno di 2 mila chilometri da Roma sta riscrivendo gli equilibri energetici globali. E allora tocca regolarsi di conseguenza, Europa in testa. Se potrà esistere a breve termine un Vecchio Continente libero dal gas della Russia si è parlato nel corso dell’evento online Quali politiche energetiche nel nuovo scenario internazionale? organizzato da Formiche.net, al quale hanno preso parte Alberto Clò, direttore della Rivista Energia, Adolfo, presidente del Copasir, Nicola, ceo di Edison, Valeria, docente di Economia e regolazione dei mercati dela Roma Tre, con la moderazione del direttore di Formiche.net, Giorgio Rutelli. Alberto Clò non crede che, in poco tempo,e l’Italia possano sganciarsi dalle forniture di Mosca. “La forza di Putin oggi in Europa, ...

