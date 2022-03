Zelensky: “La Russia vuole cancellare l’Ucraina” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le bombe russe disintegrano piazze e palazzi. Colpiscono scuole e ospedali, anche l’antenna della Tv ucraina, tagliano i ponti del paese col resto del mondo. Il rischio, però, dice Zelensky, presidente ucraino, è che gli invasori vogliano cancellare il popolo invaso. E’ il timore che scuote il presidente dell’Ucraina. Che, come spesso succede in questi giorni, ha parlato attraverso i social network. Prima ha fatto un resoconto sulle vittime dell’invasione: sarebbero 6mila gli ucraini uccisi in questi primi 6 giorni di assedio. Ma Zelensky conferma che Mosca «non può vincere con bombe e missili». Il presidente ucraino ha poi affermato nel corso del suo discorso che la Russia vuole “cancellare l’Ucraina, il Paese, la sua storia. Per molta gente in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le bombe russe disintegrano piazze e palazzi. Colpiscono scuole e ospedali, anche l’antenna della Tv ucraina, tagliano i ponti del paese col resto del mondo. Il rischio, però, dice, presidente ucraino, è che gli invasori voglianoil popolo invaso. E’ il timore che scuote il presidente del. Che, come spesso succede in questi giorni, ha parlato attraverso i social network. Prima ha fatto un resoconto sulle vittime dell’invasione: sarebbero 6mila gli ucraini uccisi in questi primi 6 giorni di assedio. Maconferma che Mosca «non può vincere con bombe e missili». Il presidente ucraino ha poi affermato nel corso del suo discorso che la, il Paese, la sua storia. Per molta gente in ...

