Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 12 | 30

(Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 12:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TERMINATI I LAVORI SULLA PONTINA CHE E’ STATA RIAPERTA, LE CODE IN DIMINUZIONE. SULLA LAURENTINA FILE PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E IL RACCORDO ANULARE VERSO. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RITARDI SULLE LINEE B-B1 DELLA METROPOLITANA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...