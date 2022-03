Ultime Notizie – Ucraina, Neuromed apre suoi centri a ricercatori in fuga da guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Irccs Neuromed mette a disposizione le proprie strutture di ricerca biomedica per i ricercatori che lavorano sulle neuroscienze e temi correlati nelle università o nei centri di Ricerca in Ucraina e che necessitano di sostegno per realizzare i loro progetti. Neuromed coprirà le loro spese di viaggio e di vitto e alloggio per tutto il periodo richiesto, nonché i costi della ricerca che intenderanno condurre. L’auspicio dell’istituto di ricerca molisano è che i ricercatori ucraini che accetteranno questo invito possano tornare presto a casa e contribuire alla ripresa del loro Paese, impegnandosi a sostenere anche le loro spese di ritorno. “Il mondo della scienza – dice Giovanni de Gaetano, presidente Neuromed – è una grande comunità che ha sempre travalicato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Irccsmette a disposizione le proprie strutture di ricerca biomedica per iche lavorano sulle neuroscienze e temi correlati nelle università o neidi Ricerca ine che necessitano di sostegno per realizzare i loro progetti.coprirà le loro spese di viaggio e di vitto e alloggio per tutto il periodo richiesto, nonché i costi della ricerca che intenderanno condurre. L’auspicio dell’istituto di ricerca molisano è che iucraini che accetteranno questo invito possano tornare presto a casa e contribuire alla ripresa del loro Paese, impegnandosi a sostenere anche le loro spese di ritorno. “Il mondo della scienza – dice Giovanni de Gaetano, presidente– è una grande comunità che ha sempre travalicato ...

