Ucraina: Kharkiv, missili contro università e sede polizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Un attacco missilistico russo ha colpito oggi una sede della polizia e una università a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter la protezione civile Ucraina, allegando foto dei pompieri impegnati a spegnere le fiamme negli edifici colpiti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Un attaccostico russo ha colpito oggi unadellae una, seconda città dell', alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter la protezione civile, allegando foto dei pompieri impegnati a spegnere le fiamme negli edifici colpiti.

