Twitter verso l'eliminazione account di Russia Today e Sputnik (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo il bando dell'Unione europea Twitter sta pensando di eliminare dalla sua piattaforma gli account di Russia Today e Sputnik. Lo scrive Politico citando un portavoce del social media. "Dovremo ...

Ultime Notizie dalla rete : Twitter verso La polizia russa arresta (e porta in carcere) cinque bambini: deponevano fiori davanti all'ambasciata ucraina Le fotografie dei bambini in una stazione di polizia sono state condivise su Twitter e Facebook da ... mostrando in questo modo solidarietà verso il 'nemico'. Non solo: i bimbi tenevano in mano ...

Twitter verso l'eliminazione account di Russia Today e Sputnik Non è chiaro se Twitter intende eliminare gli account tout court o limitarne i contenuti come hanno fatto già Google, Youtube, Facebook e Tiktok. "Continuiamo a sostenere l'importanza di una rete ...

Twitter verso l'eliminazione account di Russia Today e Sputnik Agenzia ANSA Twitter verso l'eliminazione account di Russia Today e Sputnik Dopo il bando dell'Unione europea Twitter sta pensando di eliminare dalla sua piattaforma gli account di Russia Today e Sputnik. Lo scrive Politico citando un portavoce del social media. (ANSA) ...

