The Batman 2022 | la recensione | animali notturni nella fogna di Gotham

La recensione di The Batman: potente, cupo e introspettivo, il film 2022 di Matt Reeves è un thriller torbido che si addentra nei tormenti di un uomo e di una città intera. Indovina indovinello: come si racconta una nuova storia su un vecchio pipistrello? Con un'operazione chirurgica fatta come si deve, maneggiando con cura un personaggio stropicciato tantissimo dal cinema, vivisezionandolo e guardandolo con occhi nuovi. Magari infilandosi con tatto e coraggio dentro nuove ferite mai aperte finora. Nome del paziente: Bruce Wayne. Patologie? Rabbia, rancore, insicurezza. Opera il chirurgo Matt Reeves, che riesce a fare una cosa difficilissima: abbracciare il male di vivere di Bruce Wayne e guardare Batman da una prospettiva inedita.

