Sicurezza a Milano: giù omicidi, su scippi e rapine. E' allarme baby gang (Di mercoledì 2 marzo 2022) ' Sono sempre troppi i reati a Milano, ma sempre di meno, con un calo di oltre il 28% nell'arco di 10 anni '. Così il prefetto Renato Saccone ha sintetizzato, ieri, l'andamento del crimine nell'ultimo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) ' Sono sempre troppi i reati a, ma sempre di meno, con un calo di oltre il 28% nell'arco di 10 anni '. Così il prefetto Renato Saccone ha sintetizzato, ieri, l'andamento del crimine nell'ultimo ...

Advertising

matteosalvinimi : Ora ditemi se vi par normale... Ribadisco: chiediamo dibattito in Parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano (e n… - marco061066 : RT @SeanFonnery: La vera emergenza per @BeppeSala sembra essere quella di impedire ad artisti russi di esibirsi alla Scala anziché mettere… - RedazioneLaNews : #Milano A Milano crolla il numero dei reati (e anche la percezione di sicurezza) - tralepagine : RT @SeanFonnery: La vera emergenza per @BeppeSala sembra essere quella di impedire ad artisti russi di esibirsi alla Scala anziché mettere… - PAOLAGOSTINI : RT @SeanFonnery: La vera emergenza per @BeppeSala sembra essere quella di impedire ad artisti russi di esibirsi alla Scala anziché mettere… -