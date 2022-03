Russia-Ucraina | oggi il secondo round di colloqui

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ore 9:00 - Riprendono le trattative fra Kiev e Mosca Mentre i russi che affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell', si apre la giornata in cui le delegazioni ucraine e russe si incontreranno di nuovo per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando l'. L'agenzia di stampa statale russa Ria ha specificato che ildiavverrà in Bielo, vicino al confine tra Bieloe Polonia, citando il politico bielorusso Yury Voskresensky, vicino alle trattative.

La banca russa Sberbank, sanzionata da UE e USA per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha annunciato l'uscita dalle attività sul mercato europeo. la decisione è stata presa dopo essere rimasta senza liquidità per alimentare i forti deflussi dalle sue filiali. Shell ha annunciato che si ritirera' dal suo ultimo grande progetto in Russia e non investira' piu' nel Paese, seguendo l'esempio di molti concorrenti internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina.