Rkomi annuncia le date estive dell’Insuperabile tour (Di mercoledì 2 marzo 2022) Rkomi live nell’estate 2022 in occasione del suo Insuperabile tour: fuori tutte le date L’inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l’estate 2022! Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club In partenza dal 24 giugno, Insuperabile tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022)live nell’estate 2022 in occasione del suo Insuperabile: fuori tutte leL’inarrestabile corsa diprosegue per tutta l’estate 2022! Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovoestivo, che segue il sold-out del precedentenei club In partenza dal 24 giugno, Insuperabileè il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porteràad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali ...

Advertising

sleeply_ : RT @animalinconia: Rkomi annuncia le date, o meglio è un altro concerto a cui non potrò andare - animalinconia : Rkomi annuncia le date, o meglio è un altro concerto a cui non potrò andare - EndCent : #Rkomi annuncia le prime date del tour estivo #Insuperabiletour #insuperabile #taxidriver - hazzasflowers : RKOMI che nello stesso giorno annuncia date e biglietti. Sto in ansia devo prenderli ?? - sigma_tao : @mirkonicolino MIRKO=ingresso STEM SCIENZE TECNICHE ECONOMIE MEDICINE elaborazione (INGRESSO) RKOMI=MIRKO Il 26 giu… -