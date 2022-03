“Putin è un criminale di guerra” | Boris Johnson lo dice chiaro e tondo | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Pane al pane, vino al vino: Vladimirsi è macchiato (e continua a farlo) di crimini di. Lo ha detto in Parlamento il presidente britannicoche ha annunciato che Londra è pronta a sostenere questo capo d’accusa – uno dei più gravi a livello mondiale – in un tribunale internazionale. L’invasione dell’Ucraina e il lancio di missili – ordinato dal Cremlino – contro obiettivi civili hanno provocato e stanno provocando la morte di moltissimi cittadini innocenti. Russia’s actions in Ukraine “fully qualify” as war crimes, according to U.K. Prime Minister. “What we have seen already from Vladimir’s regime is the use of munitions that they have been dropping on innocent civilians,”said ...