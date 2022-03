“Non è quello che hanno detto”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la verità sulla separazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continuano ad emergere nuovi retroscena a proposito dell’annuncio che ha incendiato gli esordi del 2022, cioè quello in cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno svelato di essersi separati. Una notizia che ha destabilizzato i fan della coppia che si è promessa di restare in buoni rapporti per bene delle due figlie. Il mondo della cronaca rosa parlava di una presunta crisi dalla scorsa estate, le indiscrezioni tuttavia erano state categoricamente smentite da Michelle Hunziker attraverso delle storie social. Stando a quanto noto da oggi, invece, lei e Tomaso Trussardi sarebbero lontani da oltre un anno. Il motivo? L’ha raccontato lui. Michelle Hunziker e ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continuano ad emergere nuovi retroscena a proposito dell’annuncio che ha incendiato gli esordi del 2022, cioèin cuisvelato di essersi separati. Una notizia che ha destabilizzato i fan della coppia che si è promessa di restare in buoni rapporti per bene delle due figlie. Il mondo della cronaca rosa parlava di una presunta crisi dalla scorsa estate, le indiscrezioni tuttavia erano state categoricamente smentite daattraverso delle storie social. Stando a quanto noto da oggi, invece, lei esarebbero lontani da oltre un anno. Il motivo? L’ha raccontato lui.e ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che tra tutti i problemi che abbiamo quello del TERZO stato di emergenza è l'ultimo. Questo serve per la pr… - CarloCalenda : Se quello che ha fatto D’Alema, lo avesse fatto Renzi, guerra o non guerra, i giornali avrebbero dedicato paginate.… - rulajebreal : Ecco quello che succede quando Un dittatore come Putin non riesce a vincere la guerra convenzionale… oggi i militar… - pinina3946 : RT @AnnaLeonardi1: Mia nonna Anna, 91 anni, poco fa al telefono: 'Io una cosa non capisco. Perché le persone, dopo tanti secoli, ancora no… - MancoUnEuro : RT @dottorbarbieri: #DiMaio: 'Il popolo russo non sta con Putin' Quello italiano invece è COMPATTAMENTE pro Di Maio. Siamo un 'Paese unit… -