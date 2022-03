Legge sul biologico, via libera: protezione al 100% del Made in Italy (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Legge sul biologico si tradurrà molto presto in realtà: questo pomeriggio, con 195 voti favorevoli e 4 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente il Ddl su “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”. E’ un passo in avanti importante per la tutela del Made in Italy: come spiega Coldiretti, la Legge sul biologico “prevede l’introduzione di un marchio per il biologico italiano per contrassegnare come 100% Made in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale. Il provvedimento sostiene poi l’impiego di piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la ... Leggi su fmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lasulsi tradurrà molto presto in realtà: questo pomeriggio, con 195 voti favorevoli e 4 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente il Ddl su “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo”. E’ un passo in avanti importante per la tutela delin: come spiega Coldiretti, lasul“prevede l’introduzione di un marchio per ilitaliano per contrassegnare comeinsolo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale. Il provvedimento sostiene poi l’impiego di piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la ...

